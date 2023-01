Cade aereo in atterraggio, 72 morti

Nepal - Un aereo con 68 passeggeri, e 4 membri dell’equipaggio si è schiantato domenica mattina a Pokhara, nel distretto di Kaski in Nepal. Il velivolo, un Atr 72 della Yeti Airlines, doveva coprire la rotta tra Kathmandu e Pokhara. A bordo anche una quindicina di stranieri, cinque indiani, quattro russi, un irlandese, due sudcoreani, un australiano, un francese e un argentino. Secondo l’Autorità per l’aviazione, almeno 40 corpi sono stati già recuperati. Sudarshan Bartaula, portavoce di Yeti Airlines, come riportato dal The Kathmandu Post, ha riferito che l’aereo è caduto tra il vecchio aeroporto e l’aeroporto internazionale di Pokhara, e ha confermato il numero delle persone a bordo, tra cui ci sarebbero tre neonati e altri tre bambini. Il primo ministro Pushpa Kamal Dahal ha detto che l’aereo stava volando dalla capitale, Kathmandu, a Pokhara, nel Nepal centrale, e ha invitato i cittadini ad aiutare i soccorsi. I testimoni riferiscono di aver visto colonne di fumo levarsi dalla zona dell’impatto.

La Yeti Airlines è nata nel 1998 e opera con voli nazionali in Nepal. Nel dicembre 2013 l’Unione europea ha inserito tutti i vettori nepalesi nell’elenco di quelli con divieto operativo nel proprio spazio aereo a causa dei diversi incidenti mortali e della scarsa sicurezza. Secondo i media indiani, in Nepal ci sono stati 67 incidenti aerei negli ultimi 60 anni. Il più recente, prima dello schianto di oggi, quello che ha interessato il volo Tara Air (compagnia che fa capo alla Yeti Airlines) nel maggio 2022 da Pokhara a Jomsom, nel quale morirono 22 passeggeri. Nel marzo del 2018, un aereo della US-Bangla Airlines si era invece schiantato vicino all’aeroporto internazionale di Kathmandu, uccidendo 51 persone. L’incidente più grave, per numero di vittime, nel 1992, quando tutte le 167 persone a bordo di un aereo della Pakistan International Airlines morirono in un incidente in avvicinamento a Kathmandu. Due mesi prima, un aereo della Thai Airways si è schiantato vicino allo stesso aeroporto provocando la morte di 113 persone.