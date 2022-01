Cane scompare a Malta, proprietaria catanese offre 5 mila euro ricompensa

Malta - Lo scorso 12 novembre è scomparso un cane di razza Beauceron a Gozo, nell'isola di Malta, precisamente a Nadur Duru Area. Il cane, Princess Jacqueline di Casetta Nora, era stato affidato dalla sua proprietaria, l'avvocato catanese Floriana Pisani, ad un handler per partecipare all’esposizione internazionale di Malta il 13 e 14 novembre scorsi. La proprietaria, informata della scomparsa il giorno successivo, con il primo volo disponibile si è recata a Gozo alla ricerca del proprio animale che purtroppo ancora non è stato ritrovato. "Jackie" ha il mantello di colore nero focato e il doppio sperone (sei dita nelle zampe posteriori). La proprietaria ha deciso di offrire una ricompensa di 5.000 euro a chi le riporterà la cagnolina.

"Ho messo questa ricompensa e se dovesse trovarsi il mio cane, che considero un pezzo del mio cuore - ci dice la proprietaria - , la consegnerò a chi me lo riporterà, anche in forma anonima. Jackie, come la chiamo amorevolemte io, è un animale che dal punto di vita estetico è molto interessante. È campione italiano di bellezza, titolo che ha conseguito il 5 novembre dello scorso anno. Ha vinto lo Speranza Enci Winner 2019 e lo Juniores Latin Winner 2019 e se avesse conseguito due 'Cac' nella gara di novembre sarebbe diventata anche campione di Malta".

La proprietaria fornisce il suo numero di telefono per chi avesse notizie da comunicare: 3206567789.