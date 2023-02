Carlo III non comparirà nella nuova banconota da 5 dollari australiani. Il nuovo monarca britannico non sostituirà automaticamente Elisabetta II, ha affermato il vice ministro del Tesoro: come mai?

Mentre la sua defunta madre, regina Elisabetta II, è stata per moltissimo (ed è attualmente) il volto familiare raffigurato sulla banconota da 5 dollari australiana, adesso è stato annunciato che l’effige di re Carlo III non sostituirà quella di sua madre sulle banconote di nuova emissione. Al suo posto ci sarà un'immagine che onora la storia e le popolazioni indigene dell'Australia.

«Reserve Bank ha deciso di aggiornare la banconota da 5 dollari con un nuovo disegno che onora la cultura e la storia dei primi australiani», ha così annunciato la banca centrale australiana. «Il nuovo disegno sostituirà il ritratto di Sua Maestà la regina Elisabetta II»

La banconota da 5 dollari originale.

Il Re apparirà sulle nuove monete australiane, ma nessun membro della famiglia reale britannica sarà raffigurato sulle nuove banconote (anche se la Reserve Bank ha fatto notare che ci vorranno alcuni anni prima che la nuova banconota da 5 dollari sia in circolazione e che consulterà i membri della comunità indigena australiana sul design). I funzionari hanno sottolineato che nessuno aveva mai garantito che il Re avrebbe sostituito la madre sulla banconota al momento della sua ascesa al trono.

La defunta Regina compare sulla banconota da 5 dollari in polimero dal luglio 1992, quando si celebrò il 40° anniversario della sua ascesa al trono. Sebbene in ogni serie di banconote australiane siano presenti più disegni, alcuni dei quali al momento raffigurano opere d'arte e indigeni australiani, il ritratto del monarca britannico regnante compare in genere su almeno una banconota.

Re Carlo III a colloquio con Anthony Albanese Primo ministro australiano.

Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, è un repubblicano e intende indire un referendum per stabilire se gli australiani desiderino rompere i legami con la monarchia britannica. Dopo la morte della Regina, avvenuta a dicembre, Albanese ha dichiarato che non ci sarà alcun referendum sulla questione fino al suo eventuale secondo mandato. L'ultima consultazione si è tenuta nel 1999, quando i repubblicani sono stati sconfitti per poco.

La morte della monarca più longeva della storia britannica ha acceso il dibattito sull'opportunità che il figlio ed erede la sostituisca nella nuova valuta. All'epoca, la Reserve Bank aveva anche ventilato la possibilità che la banconota da 5 dollari venisse presto ridisegnata.

Jim Chalmers, membro del partito laburista australiano attualmente in carica come Tesoriere, ha dichiarato al Times che la nuova banconota «riconosce e celebra la cultura, la storia e il patrimonio degli australiani indigeni». E ha aggiunto: «È un'opportunità per trovare un buon equilibrio. Il monarca sarà ancora presente sulle monete, ma la banconota da 5 dollari parlerà di più della nostra storia e del nostro patrimonio culturale e la considero una buona cosa».