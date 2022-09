Carlo proclamato Re in diretta TV: «God save the king»

Il principe Carlo Filippo Arturo Giorgio è stato proclamato Re Carlo III "per grazia di Dio", sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, capo del Commonwealth e difensore della fede.

Alle 10 di Londra, le 11 in Italia, Carlo III è stato ufficialmente proclamato re, meno di 48 ore dopo la morte di sua madre la regina Elisabetta II. La proclamazione è avvenuta a Saint James, il più antico dei palazzi reali a Londra. Per 3 secoli, fino al regno di Vittoria, fu la residenza dei reali di Inghilterra. Carlo III è stato formalmente proclamato re dall’Accession council, in una cerimonia che per la prima voltasi è svolta in diretta tv.

A seguito della morte della Regina Elisabetta II, scomparsa nel pomeriggio dell’8 settembre, oggi è stato il giorno della proclamazione ufficiale di Carlo III del Regno Unito nel Palazzo di Saint James, a Londra. Ieri sera il primo discorso alla nazione, in cui ha promesso di servire il Paese "Per tutta la vita".

Dopo l'annuncio ufficiale della morte della Regina si è svolta la proclamazione di Re Carlo III: presenti, tra gli altri, William e la regina consorte Camilla. Fanno parte dell'Accession Council anche il sindaco di Londra e gli ex premier Boris Johnson e Theresa May. Il Re ha prestato giuramento, dichiarando di rispettare l'eredità e i doveri della Regina Elisabetta.

Alle 12 ora italiana l'annuncio ufficiale dal balcone del palazzo di Saint James.I funerali di Elisabetta si svolgeranno il 19 settembre.