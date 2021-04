Carmela, medico incinta, muore a 36 anni di Covid. Muore anche il bimbo

Brasile - Una tragedia familiare. Medico, incinta al quinto mese, muore a 36 anni di Covid: i colleghi non riescono a salvare il bambino che aveva in grembo. La dottoressa Carmela Louro Caneppa è morta di Covid-19 nel policlinico Sao Vicente de Paula di Francisco Beltrao, nello stato del Paranà, in Brasile, dove era ricoverata in rianimazione e intubata. I suoi colleghi medici non sono riusciti a salvare il bambino nonostante un parto cesareo d'emergenza.

La dottoressa Carmela Louro Caneppa era stata ricoverata la settimana scorsa nello stesso policlinico dove erano morti entrambi i suoi genitori, padre medico e madre insegnante, rispettivamente lo scorso 15 marzo e il 13 aprile. La dottoressa Louro Caneppa lascia il marito e un figlio di due anni.