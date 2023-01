Con l'auto dentro stagno ghiacciato, donna salvata a meno 22 gradi

Stati Uniti - Incredibile salvataggio a Milwaukee dove una donna è finita con la sua auto in uno stagno ghiacciato rimanendo intrappolata, con l'acqua ghiacciata fino al petto, per diverso tempo prima di essere estratta. A tirarla fuori i vigili del fuoco che l'hanno portata in salvo con delle corde. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 del 22 dicembre scorso ma le immagini sono state rilasciate solo ora dall'ufficio dello Sheriffo. Le temperature di quella notte erano di -22°.