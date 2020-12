Covid, dopo i visoni la Danimarca sopprime anche i gatti positivi

Sono già oltre 15 milioni di visoni uccisi solo in Danimarca, dopo che alcuni esemplari erano risultati positivi a una mutazione del Coronavirus. Eravamo a inizio novembre, altri paesi da allora hanno proceduto con soppressioni e chiusure di allevamenti ma, com’era prevedibile, l’infezione si è estesa nel frattempo ad altri animali presenti nelle fattorie. Almeno 24 gatti sono stati trovati positivi al Covid-19 in questi giorni a Holstebro, nella regione dello Jutland, e secondo quanto riportano i media locali sono già stati catturati e abbattuti. Copenaghen conferma che, al 27 novembre, “sono stati esaminati 33 gatti presenti in sette diversi allevamenti di visoni infettati dal virus” e in due questi sono state riscontrate tracce di Covid nei campioni faringei dei felini.

In un allevamento ne sono stati trovati perfino alcuni che hanno sviluppato gli anticorpi. “Le indagini di follow-up sul tipo di virus nei gatti sono in corso e non sono state completate” ma la sensazione è che ormai basti eseguire un esame a campione su una qualsiasi specie per scoprire come il contagio stia dilagando anche nel mondo animale: un fenomeno preoccupante che – se dovesse estendersi dalle campagne alle città, dagli animali selvatici a quelli da compagnia – potrebbe complicare non poco il contenimento dell’infezione. Contagio. “È fondamentale - avvertono infatti le autorità veterinarie danesi - che non siano stati trovati animali infetti al di fuori degli allevamenti e, nonostante gli elevati controlli sulle infezioni”.