Prima persona al mondo vaccinata con Pfizer, il secondo è... Shakespeare!

Londra - Una donna di 90 anni è la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech dopo la sperimentazione: si chiama Margaret Keenan è stata vaccinata alle 6.30 all'University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, in Inghilterra. Si tratta anche della prima persona in assoluto a ricevere il siero in Europa, visto che in Cina le vaccinazioni sono già cominciate da giorni, e a quanto pare anche in Russia. "Mi sento una privilegiata" ha detto l’anziana, che non ha accusato malori dopo la somministrazione.

Da oggi in tutto il Regno Unito parte ufficialmente il 'V-Day', il più imponente programma di vaccinazione di massa mai realizzato nel Regno Unito. La curiosità è che il secondo in fila, dopo di lei, era William Shakespeare! Un anziano omonimo, ovviamente, del famoso drammaturgo, originario come lui del Warwickshire. Shakespeare, come tutte le persone che oggi sono state vaccinate, riceverà la seconda dose tra 3 settimane per ottenere la massima protezione disponibile contro il virus.