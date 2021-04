Covid Usa, bloccata la concorrente siciliana di Miss Universo FOTO

Caltanissetta - Potrebbe essere incoronata come la donna più bella del mondo, ma la burocrazia sul Covid degli Usa rischia di farle perdere il sogno della vita. Viviana Vizzini, la27enne modella di Caltanissetta incoronata Miss Universo Italia 2020 a dicembre, era pronta a partire nei prossimi giorni per raggiungere Las Vegas, per confrontarsi con le contendenti al titolo delle altre nazioni del mondo: "Ma mi impediscono di entrare in Usa - racconta lei stessa in una diretta sul suo profilo Instagram -, non accettano il mio visto a causa dell'emergenza Covid e rischio di non andare allo show del 17 maggio".

"Mai e poi mai mi sarei immaginata di dovere affrontare queste difficoltà – racconta la giovane, a cui della pandemia mondiale pare importare men che meno -, non posso arrivare certo il giorno dello show, c'è tutta una preparazione dietro e tante prove da fare: dal provare i vestiti alle sfilate, passando per le interviste. E voglio arrivare lì a qualsiasi costo, per puntare alla vittoria della corona". La ragazza è determinata e ha già architettato una soluzione "all'italiana" come la chiama lei stessa, tanto crede nei valori da rappresentare al concorso: “Partirò verso un Paese che non è nella lista nera Ccovid per gli Usa, farò lì la quarantena e poi raggiungerò gli Stati Uniti. Non mi farò abbattere. La Sicilia a Miss universo deve esserci". E questa “astuzia” - perfettamente legale - è senz’altro la maniera migliore per rappresentarla.