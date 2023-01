Dakar, morto uno spettatore italiano

Dakar, Arabia Saudita - Lutto alla Dakar, il rally in corso in Arabia Saudita. Uno spettatore «di origine italiana» è morto investito da un mezzo di gara nella nona tappa fra Riad e Harad. Gli organizzatori non hanno comunicato le generalità, si trovava sul percorso nel deserto dietro a una duna ed è stato travolto dal veicolo che ha continuato la corsa senza rendersi conto di averlo colpito e apprendendo dell’incidente soltanto una volta conclusa la tappa, in arrivo al bivacco. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza, ma l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto durante il trasferimento in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni non faceva parte della carovana della gara, non aveva pass addosso, potrebbe trattarsi un turista.

La Dakar, inventata dal francese Thierry Sabine nel 1979 (morto in un incidente in elicottero ) si conferma una delle corse più pericolose del mondo: l’ultima edizione in Africa si è disputata nel 2007, poi ha cambiato continenti a causa delle minacce di Al Qaeda per trasferirsi in Sud America. Dal 2020 si disputa in Arabia Saudita, fra i partecipanti c’è anche Carlos Sainz (papà del pilota della Ferrari) che ieri ha avuto un incidente, ma senza conseguenze. Però i danni alla vettura (un’Audi) sono stati tali da costringerlo ad abbandonare la gara.