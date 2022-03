Davide Martello, origini siciliane, suona Imagine al confine ucraino VIDEO

Caltanissetta - Il simbolo della pace disegnato sul suo pianoforte ricostruito e attrezzato per affrontare lunghi viaggi. Le note di "Imagine" che risuonano al confine tra Polonia e Ucraina, fuori il gelo. E poi un sorriso. È conosciuto in tutto il mondo come il pianista della pace: Davide Martello - 40enne originario di Caltanissetta - è arrivato in questi giorni dalla Germania, dove vive, al confine con l'Ucraina per suonare la sua musica contro la guerra. "Sono un pianista e voglio lanciare il mio messaggio di pace" dice, immortalato dai cellulari di chi attende di varcare il confine.

Dopo Leopoli, il suo palcoscenico urbano si è trasferito a Medyka, alla frontiera polacca. Il viaggio, iniziato poco dopo lo scoppio del conflitto, l'ha preparato tutto da solo. Ha caricato il pianoforte e il gatto sul furgone, poi dritto in Ucraina per 15 ore di viaggio non stop. Martello, conosciuto sul web come Klavierkunst, era già sceso in strada col piano a Parigi, dopo l'attentato al Bataclan. Poi nel 2013 aveva suonato anche a Istanbul dopo le rivolte in Turchia di Gezi Park, la sera prima dello sgombero voluto dal presidente turco Erdogan, ma anche a piazza Maidan, a Kiev nel 2014 durante la rivoluzione e la guerra civile nel Donetsk.

"Non potevo non portare la mia musica qui a un passo dalle bombe russe - afferma- vorrei creare un ponte di pace tra Russia e Occidente e l'unico linguaggio che credo possa essere universale è quello della musica. Per questo sono qui, ma anche per regalare un sorriso ai tanti bambini che vedo piangere impauriti". Davide ha fatto il parrucchiere per molto tempo prima di decidersi a guadagnare solo con gli spettacoli dal vivo al piano, che suona da quando aveva 9 anni. I suoi genitori hanno lasciato l'Isola negli anni '60. Il padre aveva un negozio di alimentari, la madre faceva la sarta.

Poi la decisione di emigrare dal nisseno in Baviera, in cerca di lavoro. "Conosco bene la Sicilia - dice lui -, sono inevitabilmente legato alla mia terra delle origini. Terra che ha insegnato l'importanza dell'accoglienza e del rispetto dell'interculturalità e del dialogo tra popoli. Sono orgoglioso di essere un cittadino del mondo. La musica è il mio megafono per insegnare a tutti l'importanza dell'ascolto dell'altro". Nel suo repertorio, apprezzatissimo dai profughi, anche "Nel blu dipinto di blu" di Modugno.