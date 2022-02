Deride no vax e Gesù, attrice stramazza sul palco

«Sono vaccinata con terza dose… e vaccinata contro l’influenza, l’herpes zoster e non ho avuto il Covid e Gesù mi ama di più». Sono state le ultime parole pronunciate dalla comica americana Heather McDonald prima di crollare sul palco spettacolo a Tempe, in Arizona, dopo una battuta sull’iniezione booster, cioè sulla terza dose. Gli spettatori hanno pensato che facesse parte del suo pezzo, che voleva prendere in giro i no vax, tanto che alcuni sono scoppiati anche in una fragorosa risata seguita da applauso. Invece l’attrice - molto nota negli Stati Uniti - ha dovuto essere ricoverata in ospedale con un trauma cranico, riportato nella caduta.

Dal pronto soccorso ha poi registrato un video, che alleghiamo in coda, per rassicurare i follower sul suo stato di salute: “Non so cos’è successo, non posso crederci, non ero mai svenuta in vita mia”. I media americani riportano che lo spettacolo era appena cominciato e, finita la battuta, la 51enne ha perso i sensi battendo la testa sul pavimento a peso morto. Un medico e un’infermiera presenti tra il pubblico le hanno fornito i primi soccorsi, prima dell’arrivo dell’ambulanza. Un responsabile del nosocomio ha poi riferito che la McDonald «potrebbe aver perso conoscenza a causa della disidratazione» e che la botta le ha procurato una frattura. Come da protocollo, è stata sottoposta a tampone Covid, risultando negativa.