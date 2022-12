Disastro aereo Etiopia in cui è morto Tusa, ultime frasi dei piloti

Etiopia - «Che sta succedendo?». Sono le 8.39 e 2 secondi del mattino del 10 marzo 2019 e la domanda, del pilota Yared Getachew viene registrata nella scatola nera. A 29 anni è il più giovane comandante di Ethiopian Airlines, è appena decollato dall’aeroporto di Addis Abeba alla guida di questo nuovo Boeing 737 Max 8 con a bordo il primo ufficiale, il 25enne Ahmed Nur Mohammed Nur, 149 passeggeri (compresi 8 italiani, fra cui l'archeologo Sebastiano Tusa), 5 assistenti di volo e un addetto alla sicurezza. Il volo ET302 è diretto a Nairobi. Ma in Kenya non ci arriverà mai.

Quattro minuti e trentasette secondi dopo quelle parole del comandante Getachew il jet si schianta nelle campagne etiopi a 926 chilometri orari di velocità. L’impatto è così violento da creare un cratere profondo una decina di metri, largo 28 e lungo 40. Alcuni rottami vengono trovati a 300 metri di distanza. Poche ore dopo le autorità dell’aviazione civile fermano i 737 Max in tutto il mondo. È il secondo incidente di questo esemplare (e la stessa dinamica) dopo quello, di fine ottobre 2018, in Indonesia.

Per la prima volta le parole dei piloti del volo Ethiopian Airlines, gli scambi con il controllore radar a terra, i tentativi di far risalire l’aereo, la sfida umana contro la macchina, gli ultimi istanti prima dello schianto e le urla di fronte a una situazione ormai compromessa vengono trascritte — così come registrate da una delle due «scatole nere» — nel rapporto finale d’inchiesta dell’incidente presentato alla vigilia di Natale ad Addis Abeba.

Nel documento, lungo 331 pagine, ci sono poche sorprese sulle cause: un sensore esterno si è staccato dal muso e ha inviato informazioni sbagliate al computer di bordo che ha attivato il «Mcas» (il sistema anti-stallo creato da Boeing) innescando la sequenza che ha portato alla caduta: il software era convinto che il muso del jet stesse puntando troppo in alto, quando nella realtà non era così.

Nel puntare il dito contro il sistema anti-stallo gli investigatori etiopi — che si sono fatti aiutare da quelli francesi di «Bea» — non risparmiano critiche al costruttore statunitense. «L’indagine ha rilevato che le domande sollevate dalla compagnia erano fondamentali per la sicurezza — si legge nel rapporto finale —: se Boeing avesse risposto a chi si occupava del training dei piloti di Ethiopian Airlines direttamente o indirettamente attraverso una revisione del manuale di volo o un nuovo addestramento questo avrebbe cambiato in modo significativo l’esito del volo ET302».