Djokovic fuori dagli Australian Open, al suo posto il siciliano Caruso

Con l’annullamento del visto di Novak Djokovic che non potrà prendere parte agli Australian Open, l’Atp ha deciso che il suo posto sarà preso da un lucky loser che è l’italiano Salvatore Caruso, 28enne di Avola (Siracusa), numero 150 del mondo.

Il ventottenne, best ranking Atp n.76, ha esordito nel circuito da professionista nel 2012 riuscendo a vincere 5 Futures (Padova, Bolzano, Santa Margherita di Pula) e 2 Challenger (Como, Barcellona). I risultati migliori arrivano dal 2018 in poi. Il 2019 è l’anno della consacrazione: terzo turno al Roland Garros, semifinale a Umago e ingresso in Top 100.

Nel 2020, dopo il secondo turno agli Internazionali di Roma, riesce a conquistare il terzo turno agli Us Open. Lo scorso anno il miglior risultato è il secondo turno proprio agli Australian Open perso al tre break del quinto set contro Fabio Fognini.