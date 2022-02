Donna cade in mare da una nave crociera, ricerche. VIDEO

Stati Uniti - La Guardia Costiera degli Stati Uniti sta continuando le ricerche di una passeggera che si è tuffata in mare da una nave da crociera Carnival dopo una lite con la sicurezza per l'utilizzo di una vasca idromassaggio.

La Carnival Valor si trovava a 150 miglia al largo della costa del Southwest Pass, in Louisiana , quando la donna, una afroamericana di 32 anni, è saltata giù dal ponte della nave. Testimoni hanno riferito che la donna era ammanettata quando è saltata. Secondo quanto riferito, ha prima colpito una scialuppa di salvataggio e poi è finita in acqua.

La nave stava completando un viaggio da Cozumel, in Messico, a New Orleans - poco più di 76 ore - quando si è verificato l'incidente. Non è chiaro il motivo per cui ha deciso la donna ha deciso di saltare. Alcuni testimoni hanno raccontato che la sicurezza l'ha fatta uscire dalla vasca idromassaggio e che lei abbia opposto resistenza.

Il Carnival Valor è lunga quasi 300 metri, ha una stazza di 110.000 tonnellate e può trasportare 2.980 passeggeri e 180 membri dell'equipaggio. Dispone di 13 ponti.