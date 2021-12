Due pozzallesi in Spagna: Diabete si cura con esercizio fisico

Pozzallo - Due giovani originari della Sicilia, hanno da poco lanciato un progetto ambizioso sia in Italia che Spagna. La loro mission è di educare la popolazione diabetica sull’importanza di un corretto esercizio fisico come parte della cura della malattia.

Si tratta di Lorenzo Pitino, dottore in scienze motorie presso l’Università di Bologna ha conseguito diversi master circa la preparazione atletica di cui da un punto di vista clinico, e si è specializzato nell’esercizio fisico adattato alle patologie, in particolar modo nel diabete; e di Paolo Cifali, Dottore in chimica industriale e master in international business management.

Paolo e Lorenzo hanno lasciato Pozzallo subito dopo aver conseguito il diploma. Oggi entrambi vivono in Spagna e raccontano come la crescita professionale sia più semplice all’estero che in Italia.

Obiettivo del loro progetto è di ridurre le complicanze del diabete grazie agli esercizi fisici che Lorenzo in qualità di preparatore atletico sa offrire, combinati con una corretta alimentazione e trattamento farmacologico (sotto prescrizione del proprio medico curante) e, infine, di aiutare le persone affette da questa patologia a stabilizzare in modo costante la glicemia riportando i pazienti a una vita più normale possibile, cercando di combattere la malattia e conviverci nel miglior modo.

Il diabete è soprannominato il killer silenzioso, se non trattato con le giuste cure può essere fatale. Per tale motivo, i Dottori, Cifali e Pitino hanno ideato un programma mirato e personalizzato per tutti coloro decidono di intraprendere un percorso che può essere da 3, 6 oppure 12 mesi, creando un metodo individuale tramite dei test che servono per capire il livello di partenza del soggetto.