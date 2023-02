E' Angelo Zen l'italiano disperso in Turchia dopo il terremoto

È Angelo Zen l'italiano disperso in Turchia dopo il devastante terremoto. Si tratta di un abitante di Martellago. Ha 60 anni e di professione è consulente orafo. L'uomo si trovava al Sahra Hotel completamente distrutto dal sisma, nella città turca di Kahramanmaras. La moglie, raggiunta al telefono, ha dichiarato: «Chiediamo massimo riserbo per la vicenda, non rilasceremo altre dichiarazioni».

Angelo Zen, 50 anni, è un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (Venezia). Zen è un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria e l'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa. In queste settimane stava lavorando in Turchia, i familiari non hanno saputo riferire con precisione la località esatta in cui fosse alloggiato.

«Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall'Unità di crisi della Farnesina.