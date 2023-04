E' morta Mary Quant, ha inventato la minigonna

Londra - Mary Quant, stilista britannica che ha incarnato gli Swinging 60s, conosciuta in tutto il mondo per aver lanciato la minigonna, è morta a 93 anni. In un comunicato diffuso dalla famiglia si legge che si è spenta serenamente questa mattina nella sua casa del Surrey, contea dell’Inghilterra sud-orientale.

Quant era nata a Londra nel 1934. Figlia di insegnanti del Galles, si era cimentata con i vestiti fin dalla tenera età, cominciando a scuola ad accorciare le gonne ispirata da una compagna che ballava il tip tap, come racconta nella autobiografia «Quant by Quant». Dopo gli studi di illustrazione alla Goldsmiths di Londra, aveva completato un apprendistato con il modista Erik di Brook Street.

Nel 1955 gli esordi nella moda quando, con il marito Alexander Plunket Greene, apre il suo negozio Bazaar di Kings Road che da subito diventa un ritrovo per i giovani, con la folla che si formava fuori dalla porta. Mary Quant che inizialmente disegnava abiti basati su semplici modelli di sartoria ha rivoluzionato le convenzioni della vendita al dettaglio puntando su un progressivo rifornimento delle scorte: con gli incassi di una giornata avrebbe pagato la stoffa per realizzare i nuovi modelli del giorno successivo. Aveva intuito che i giovani si erano stancati di vestire come i loro genitori.

Era arrivato il momento di una rottura con il passato. La stilista ha incarnato l’intera rivoluzione che investì gli anni ‘60 e che ebbe il suo epicentro a Londra, o meglio nella «swinging London», mentre nel mondo s’imponevano i nuovi simboli i Beatles, George Best, la Mini Minor, la modella Twiggy. Luoghi simbolo di quella rivoluzione furono Carnaby Street e King Road e accanto agli abiti che si accorciavano esplodevano anche i movimenti pacifisti e per la liberazione sessuale.