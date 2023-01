E' morto Gosaku Ota, papà di Goldrake e Mazinga Z

Gunma, Giappone - E' morto Gosaku Ota, disegnatore di Mazinga Z e Goldrake. Aveva 74 anni. Il fumettista giapponese, secondo quanto reso noto dai giornali locali, si è spento lo scorso 12 dicembre, ma la famiglia ha deciso di rendere nota la scomparsa di Ota solo oggi, dopo aver celebrato i funerali.

Stando alle prime ricostruzioni, Gosaku era ricoverato in ospedale della prefettura di Gunma dopo aver contratto il Covid e la sua salute sarebbe peggiorata a causa di una forte polmonite. Il mondo dei manga e dei fumetti è in lutto per la grande perdita dell’uomo. È lui che ha ideato i super robot degli anni 70-80. Gosaku Ota come assistente di Nagai, disegnò vari manga. Tra i più conosciuti Mazinga Z, Grande Mazinga, Goldrake, Getter Robot e Jeeg robot d’acciaio.

Nato nel 1948, Ota intraprese la carriera di fumettista lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori (Cyborg 009, Kamen Rider, Hokusai, Miyamoto Musashi). Dagli inizi degli anni ’70 è stato uno dei più stretti collaboratori di Go Nagai. Quando si era già affermato come uno dei creatori più importanti nel campo del fantasy, Ota divenne celeberrimo con i suoi coloratissimi disegni di robot giganti che hanno alimentato la fantascienza, i manga e i cartoni animati.