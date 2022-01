E' morto il topo anti-mine dal fiuto infallibile

Africa - E' morto Magawa, il topo gigante africano celebrato per aver aiutato a scoprire oltre 100 mine anti-uomo e altri esplosivi in Cambogia. Lo rende noto la Bbc, che ricorda come il ratto si sia distinto non solo per il suo record nel fiutare le sostanze chimiche contenute negli ordigni inesplosi, ma anche per il proprio lungo servizio.

Nel 2020, Magawa è stato il primo topo a ricevere una medaglia d’oro al valore dall’ente di beneficenza veterinario della Gran Bretagna The peoplès dispensary for sick animals (Pdsa). La specie cui apparteneva Magawa ha un forte senso dell’olfatto e può essere addestrata rapidamente, abilità che rendono il topo gigante africano eccellente nella ricerca delle mine. Deceduto a 8 anni, Magawa è stato particolarmente longevo per la sua razza e aveva terminato la propria attività nel 2020, dopo quattro anni nei campi cambogiani. L’organizzazione benefica belga Apopo ha affermato di avere poco più di cento altri topi che svolgono lo stesso lavoro in tutto il mondo.