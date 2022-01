E' morto l’attore francese Gaspard Ulliel. FOTO. VIDEO

Rosières, Francia - E' morto, all'età di 37 anni, l'attore francese Gaspard Ulliel vittima di una caduta mentre sciava nelle piste di Rosières, in Francia. Lo ha reso noto la famiglia. L'attore, conosciuto per i suoi ruoli nei film "Una lunga domenica di passioni", "Saint Laurent" e "Hannibal Lecter - Le origini del male", secondo quanto riportato dai media, era privo di sensi quando i soccorritori sono arrivati sul posto.

Non si sa ancora quale sia il motivo della caduta, anche se stando alle ultime notizie, potrebbe essersi trattato di uno scontro con un altro sciatore. Dopo l'incidente Ulliel è stato portato in elicottero al centro ospedaliero universitario di Grenoble.

Tra i suoi ultimi lavori, "È solo la fine del mondo" di Xavier Dolan (2016), "Eva" di Benoît Jacquot (2018) e "Sybil" di Justine Triet (2019). L'attore compare anche nella serie Marvel "Moon Knight" con protagonista Oscar Isaac, attesa per quest’anno. Tra le sue relazioni sentimentali si ricordano quella con Cécile Cassel (dal 2005 al 2007) e quella con Charlotte Casiraghi (nel 2007), nel 2016 ha avuto un figlio dalla modella Gaëlle Pietri.

Nel 2005 e nel 2017 l'attore ha vinto il premio cinematografico nazionale francese Cesar. Il premier francese ha reso omaggio a Ulliel in un post su Twitter: "Gaspard Ulliel e' cresciuto con il cinema e il cinema e' cresciuto con lui. Si amavano follemente. È con il cuore pesante che ora rivedremo le sue interpretazioni piu' belle e incontreremo il suo sguardo. Perdiamo un attore francese".

Gaspard Ulliel si era fatto conoscere già all’età di 19 anni in “Les Égarés” di André Téchiné insieme a Emmanuelle Béart e interprendando il ruolo di un soldato della prima guerra mondiale in “Una lunga domenica di fidanzamento” di Jean-Pierre Jeunet che gli è valsa il César per la migliore promessa maschile nel 2005.

Figlio di due stilisti, Gaspard Ulliel ha incarnato in particolare il famoso couturier Yves Saint Laurent nel film biografico diretto da Bertrand Bonello nel 2014. Volto d’angelo e leggera cicatrice per il graffio di un cane durante l’infanzia, è stato anche il volto di un profumo Chanel.