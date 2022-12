E' morto Pelè

Pelè è morto. Il re. O rey. È così che è stato conosciuto Pelè, la leggenda del calcio brasiliano. Attaccante, ha iniziato a giocare per il Santos all'età di 15 anni e per la nazionale brasiliana a 16. Durante la sua carriera internazionale, ha vinto tre Mondiali FIFA: 1958 , 1962 e 1970, unico giocatore a riuscirci. È stato soprannominato O Rei (The King) dopo il torneo del 1958. Pelé è il capocannoniere del Brasile con 77 gol in 92 partite. A livello di club è il capocannoniere di tutti i tempi del Santos con 643 gol in 659 partite. In un'epoca d'oro per il Santos, guidò il club alla Copa Libertadores del 1962 e 1963 e alla Coppa Intercontinentale 1962 e 1963. Quando era calciatore, Pelé è stato per un periodo l'atleta più pagato al mondo.

Le statistiche della FIFA indicano che Pelé ha realizzato in carriera il record di 1281 gol. Ma questo numero è motivo di dibattito. Perché? Molte delle reti sono state segnate in partite amichevoli. Oggi non si calcolano più, perciò (se si tolgono questi incontri) Pelé avrebbe segnato “solo” 757 gol.

Pelè non ha vinto nessun pallone d'oro. Il riconoscimento più ambito dai calciatori non era assegnato inizialmente agli atleti extra europei. Altro grande escluso dal premio è stato Maradona. A entrambi, tuttavia, è stato dato quello alla carriera. Nel 1996 l'ha avuto l'argentino, dopo il ritiro dal mondo del calcio. Nel 1999 è stato il turno di Pelè, votato come Calciatore del secolo da parte dei 34 precedenti vincitori del Pallone d'Oro: sir Matthews, Sívori, e Best si astennero, mentre Jašin era deceduto. La consegna del pallone d'oro è avvenuta solo nel 2014.

Pelè ha vinto tre coppe del Mondo (1958, 1962, 1970), sei campionati brasiliani (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968), due Coppa Libertadores (1962, 1963), due coppe Intercontinentali (1962, 1963), una supercoppa Intercontinentale (1968).

Ha il maggior numero di gol con la nazionale di calcio brasiliana (77, 95 comprese le amichevoli non ufficiali), il maggior numero di gol per il Santos (643 in 659 partite ufficiali), maggior numero di gol in un anno solare (127, nel 1959). È il più giovane vincitore di una Coppa del Mondo FIFA (17 anni e 249 giorni nel 1958) e il marcatore più giovane (17 anni e 239 giorni in Brasile vs Galles del 1958).