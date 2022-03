Stati Uniti - L’attore William Hurt è morto all’età di 71 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia ai media statunitensi. Hurt vinse un Oscar nel 1986 per Il bacio della donna ragno.

Hurt fu nominato al premio Oscar per quattro volte nel corso della sua lunga carriera, ottenendo due nomination come miglior attore per "Dentro la notizia - Broadcast News" e "Figlio di un dio minore" e come attore non protagonista in "A History of Violence".