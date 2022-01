E' siciliano l'inventore del traduttore di Airbnb

San Francisco - Salvatore Giammarresi, di Bagheria, emigrato a San Francisco, ha realizzato un nuovo motore di traduzione automatica generato per il portale Airbnb, la piattaforma di affitto di case vacanza ha creato un nuovo sistema per tradurre automaticamente tutti i contenuti presenti nel sito nella lingua del paese in cui ci si trova. Un sistema che può essere applicato in tantissime piattaforme

Finora Airbnb offriva automaticamente tutti i contenuti creati dall’azienda stessa, visualizzando il cosiddetto «user generated content» (contenuti creati dagli utenti, come descrizioni di case e esperienze e recensioni) nella lingua originale in cui era stato creato. Per chi avesse voluto vederlo tradotto, era necessario cliccare il tasto «Traduci».

«Translation Engine» cambia questa concezione: tutti i contenuti, anche quelli creati dagli utenti, saranno automaticamente tradotti nella loro lingua. Il risultato finale è una traduzione di qualità più alta, che assomiglia a quella umana, piuttosto che a una traduzione generica fatta dal computer.

Giammarresi dirige il gruppo che collabora con tutti i team di Airbnb per adattare alle realtà locali tutti i prodotti, email, campagne di marketing e qualsiasi forma di comunicazione. «Localizzare un contenuto non significa solo tradurlo da una lingua a un’altra, ma comporta anche un adattamento ragionato per renderlo culturalmente, legalmente e funzionalmente consono a ogni paese e lingua in cui il nostro servizio viene proposto - dice Giammarresi - il nuovo motore di traduzione di Airbnb applica la traduzione automatica agli Ugc su larga scala».

Il sistema consente agli utenti di leggere automaticamente le traduzioni di recensioni e descrizioni in più di 60 lingue senza dover fare clic su un pulsante di traduzione.