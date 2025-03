Eddie Jordan morto, l'icona della Formula 1 era malato

Lutto nel mondo della Formula 1. Eddie Jordan, ex proprietario del team che portava il suo nome, è morto all'età di 76 anni. Jordan soffriva di un tumore aggressivo alla prostata e alla vescica e fu lui stesso a rivelarlo qualche mese fa, incoraggiando gli uomini a sottoporsi a controlli medici regolari.

A dare la notizia, alla vigilia del Gran Premio di Cina, la famiglia dell'imprenditore che ha legato il suo nome al circus delle monoposto: «È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Eddie Jordan, ex proprietario del team di Formula 1, esperto televisivo e imprenditore». Fondata nel 1991, la sua scuderia Jordan Grand Prix ha tenuto a battesimo grandi campioni come Michael Schumacher, Ayrton Senna, Damon Hill e Nigel Mansell, tra gli altri.

Poco dopo l'annuncio della morte, la Formula 1 ha condiviso un messaggio di cordoglio: «Siamo profondamente addolorati per l'improvvisa perdita di Eddie Jordan.

Con la sua inesauribile energia ha sempre saputo far sorridere le persone, rimanendo sempre genuino e brillante. Eddie è stato un protagonista di un'epoca della F1 e ci mancherà molto».

