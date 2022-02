Elisa, bimba disabile bloccata in Ucraina. Mamma: Fateci tornare a Palermo

Ucraina - Palermo-Kiev, solo andata. Il ritorno è un incubo. Elena Pastux è originaria di Kiev ma risiede a Palermo da anni, è sposata con un palermitano e ha una figlia Elisa di otto anni, disabile costretta sulla carrozzina. Elena voleva riportare in Italia e, a Palermo segnatamente, la figlia maggiore di 23 anni. E però è scoppiata la guerra e mamma e le due figlie non riescono più a rientrare in Italia. Sono fra i profughi bloccati al confine con la Polonia.

"C'è una folla di gente per chilometri - racconta Elena Pastux - Dobbiamo restare qui almeno per tre giorni. Sono disperata, non so cosa fare. Non c'è più cibo per la bambina che sta male. Ho bisogno di aiuto per rientrare in Italia, ho provato con l'ambasciata italiana a Kiev, ma nulla. Adesso posso solo provare a scappare, ma è dura soprattutto con una bambina nelle condizioni di Elisa". Soltanto la piccola ha trovato un posto letto nell'ospedale a un passo con la frontiera polacca. Pastux con la figlia maggiore dormono in auto. "Non ce la facciamo più a stare in queste condizioni - dice la mamma - chiedo aiuto almeno per le mie figlie. Dobbiamo tornare in Italia".

Elena Pastux, a Palermo da anni, negli ultimi tempi non ha mai lasciato la città per andare in Ucraina. Questa volta, però, ha prevalso la preoccupazione per l'altra figlia in un momento criticissimo per il suo Paese. "Sono disperato per mia moglie e mia figlia bloccate lì - dice Ciro Barbato, papà della piccola Elisa, pizzaiolo campano ma residente a Palermo da anni - Sono in contatto con le autorità competenti, ma al momento nulla si muove. Ogni giorno che passa con mia figlia in quelle condizioni disperate è un'angoscia terribile. La bambina non parla, non cammina, ha una disabilità gravissima. Ha problemi seri anche con l'alimentazione, può nutrirsi di riso e poco altro. Devono rientrare subito in Italia".

“Ci hanno dato da mangiare e da dormire ma – dice in lacrime Elena – non so come fare a rientrare in Italia. Elisa necessita di cibi particolari in quanto ha diverse intolleranza alimentari per una grave patologia intestinale. Da qui non riesco nemmeno a chiamare l’ambasciata italiana. Spero che il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sensibile alle tematiche umanitarie possa darci una mano”.