Esplode un enorme acquario con 1.500 pesci tropicali: 2 feriti

Berlino - L’enorme acquario di un hotel di Berlino non lontano da Alexanderplatz è esploso questa mattina, provocando il ferimento di due persone, secondo il quotidiano tedesco Bild. La grande vasca, alta 16 metri, conteneva 1.500 pesci tropicali ed è una grande attrazione turistica della capitale tedesca dato anche l’ascensore che lo attraverso all’interno. «L’acqua fluisce per strada», ha twittato la polizia intervenuta sul posto assieme a un centinaio di vigili del fuoco. Le ragioni dell’esplosione non sono ancora chiare ma una prima ipotesi si concentra sull’usura del materiale.

L’acqua, si parla di circa un milione di litri, è confluita anche in strada provocando problemi al traffico mattutino. «Dom Aquaree» — questo il vero nome — si trovava all’interno dell’hotel Radisson Blu in una delle aree turistiche di Berlino, il Mitte, e aveva un diametro di 11,5 metri. L’esplosione dell’acquaria è stata così intensa da essere rilevata anche dai sismografi della città, attorno alle 5.43 del mattino, e ha frantumato porte e finestre.

La musicista Iva Yudinski, una dei circa 350 ospiti dell’hotel, ha raccontato alla Bild che «verso le 6 del mattino ho sentito un’enorme esplosione. Non ho nemmeno capito cosa sia successo. Ho visto l’acquario e tutta la distruzione. Tutto è inondato d’acqua». I pompieri di Berlino hanno chiesto ai clienti di lasciare l’albergo. Il sistema di informazione del traffico della città ha spiegato la via della struttura è stata chiusa: «C’è molta acqua sulla strada», viene spiegato.