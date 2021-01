Festa di matrimonio con 700 invitati, mega focolaio

Sydney - La sala trattenimenti si chiama "Paradiso Receptions", ma potrebbe trasformarsi in un inferno. Un trattenimento nuziale con 700 invitati. Un operatore di location per cerimonie nella parte occidentale di Sydney in Australia è stato multato di 5.000 dollari per aver ospitato un ricevimento nuziale che si è potrebbe trasformare in un mega focolaio Covid.

A rendere più grave la vicenda dello sconsiderato matrimonio, è la situazione emergenziale in cui versa la regione intorno Sydney: nella città di Berala, a soli 10 km da Fairfield, preoccupa la nascita di un focolaio di infezione, partito da un negozio di alcolici, operativo durante il periodo natalizio. Il direttore sanitario Kerry Chant ha detto che ci sono più di 2.000 persone che potrebbero aver visitato il negozio Berala durante il periodo di Natale.