Francia, niente seconda dose di AstraZeneca agli under 55

Parigi - In Francia, chi ha meno di 55 anni e ha ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid con il siero di AstraZeneca dovrebbe avere il richiamo con un altro vaccino, Pfizer o Moderna: lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, anticipando l’annuncio ufficiale che sarà fatto in mattinata.

«Oggi sarà confermato, è del tutto logico», ha detto Veran, sottolineando tuttavia che l’annuncio ufficiale sarà fatto dall’autorità sanitaria (l'Haute autoritè de santè, Has nell’acronimo in francese), che terrà una conferenza stampa alle 10:00. L’Has ha già sospeso il 19 marzo il vaccino dell’azienda anglo-svedese per chi ha meno di 55 anni, a causa di rari casi di trombosi individuati in Europa. Ma in precedenza, «quasi 600.000 francesi», compresi gli operatori sanitari, avevano ricevuto una prima dose di questo vaccino.