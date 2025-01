Friggitrice ad aria esplode e la casa va a fuoco, il dramma della mamma 23enne: «Ho perso tutto»

Bridgnorth - È stato uno choc tale. Ho pianto per dieci ore. Mi ha distrutto». Angel Carpenter, 23 anni, era a lavoro; sua figlia a casa della nonna. «Una fortuna», ha pensato quando intorno alle 11, dello scorso 24 gennaio, ha ricevuto una chiamata dal suo vicinoche la informava che la sua sua casa era in fiamme. Al suo arrivo, ll'abitazione era totalmente distrutta e anche i mobili, i suoi vestiti e tutti i giochi di sua figlia di 15 mesi Frankie. A causare l'incendio, un errore fatale: la friggitrice ad aria, probabilmente difettosa, è rimasta collegata alla corrente e si è surriscaldata

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco di Bridgnorth – dove la donna vive in Inghilterra con sua figlia – l'incendio potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico che ha fatto esplodere la friggitrice ad aria collegata alla corrente.

L'incendio è stato poi spento dall'acqua fuoriuscita dalle tubature scoppiate a causa delle fiamme.

«Sto facendo questa raccolta fondi per mia figlia» scrive Emma Carpenter, madre della 23enne, su GoFundMe. «Angel è una mamma single e cresce Frankie da sola, lavorando duramente per cercare di offrire una casa sicura a entrambe». «Tutto ciò che le apparteneva è andato perduto» scrive in conclusione.

«Avrei dovuto stipulare un'assicurazione contro gli incendi o un'assicurazione sulla casa – ha raccontata Angel a DailyMail – Non ci pensi. Non sembra reale. Sembra un sogno». Fortunatamente entrambe non erano in casa al momento dell'incendio. Lei era a lavoro e sua figlia era con la nonna Emma: «Hanno detto che il problema era dovuto a una presa di corrente o a una friggitrice ad aria difettosa. Si è sciolto totalmente e non si è riuscito a capire cosa fosse». Una mamma single che ora dovrà ricominciare da zero: «Tutto ciò su cui ho lavorato nella mia vita, era dentro casa. Ho perso tutto».