Gatto con una zampa rotta va al pronto soccorso per farsi curare. VIDEO

Turchia - Un gatto randagio è entrato dritto al pronto soccorso, zoppicando, sicuro di essere nel posto giusto per farsi aiutare. Nella città turca di Bitlis, questo intelligentissimo gattino, sapeva esattamente cosa fare per farsi medicare. Come raccontano i media locali, l'infermiere Abuzer Ozdemir, quando lo ha visto ha capito cosa era successo all'animale, si è messo subito al lavoro, medicando la zampa dello sfortunato felino. Così come è entrato, il gatto, chiamato Davso dal personale medico, dopo qualche ora è anche uscito dall’ospedale. Dimesso, sano e salvo.