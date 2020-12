Germania, iniettate per sbaglio 5 dosi a testa: 4 persone in osservazione

Berlino - Si sono accaparrati così tante dosi di vaccino i tedeschi - oltre 30 milioni già prenotate dopo le quasi 200mila consegnate nel V-Day che doveva unire l’Europa, alla faccia di tutti gli altri partner Ue - che a qualcuno ne hanno iniettate addirittura 5. L’errore, attribuibile al fatto che ogni fiala contiene appunto 5 dosi, si è verificato ieri in una casa di cura per anziani nella cittadina di Stralsund, sul Mar Baltico: 8 dipendenti della Rsa hanno ricevuto il carico intero e 4 di loro, che hanno manifestato dei sintomi influenzali, sono tenuti sotto stretta osservazione in ospedale, per intervenire prontamente in caso di reazioni indesiderate. La casa produttrice Pfizer-Biontech assicura che non ci saranno gravi conseguenze perché ha comunicato che già in fase di sperimentazione ha somministrato quantità maggiori del previsto ai candidati, senza che accadesse nulla di irreparabile.