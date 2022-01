Gioacchino Gammino, latitante da 20 anni, scovato con Google Maps VIDEO

Agrigento - “Come avete fatto a trovarmi? Da dieci anni non telefonavo più alla mia famiglia", ha sbottato il giorno della cattura, il 17 dicembre, alle porte di Madrid. Gioacchino Gammino, il boss agrigentino della "Stidda" su cui aveva indagato il giudice Falcone negli anni Ottanta, si sentiva sicuro nei panni di un insospettabile commerciante e chef a Galapagar, cittadina di 25 mila abitanti nel cuore della Spagna. Pensava di aver tagliato tutti i ponti col passato, nonostante una condanna all'ergastolo e quasi vent'anni in latitanza. Invece, le tracce del padrino sono riemerse a sorpresa, nel modo più inaspettato: su Google Maps.

Per gli investigatori della Dia e i magistrati della procura di Palermo quelle immagini sono state un aiuto determinante: davanti a un negozio di frutta e verdura di "Avenida de los Voluntarios" - l'insegna dice "El huerto de Manu" - si intravede ancora un uomo che richiama molto Gammino. Dal numero di telefono del locale, l'indagine è arrivata a un ristorante poco distante, chiuso dal 2014, "La cocina de Manu": su Facebook, c'è una foto dello chef, Manuel. Ovvero Gioacchino Gammino.

Non hanno avuto dubbi al Centro operativo di Palermo e al Secondo reparto della Dia: l'uomo sui social è quello immortalato su Google Maps, lo stesso uomo della foto segnaletica inserita nel bollettino dei ricercati. Il tempo è passato, ma la cicatrice sulla parte sinistra del mento è rimasta. E ora il 61enne boss è atteso in Italia per scontare l'ergastolo, perché ritenuto uno dei componenti del commando che il 29 agosto 1989, a Campobello di Licata, assassinò per errore un passante, scambiandolo per un mafioso. Erano i giorni della sanguinosa faida fra Cosa nostra e la "Stidda", la mafia dei ribelli.

Gammino è stato sempre un uomo d'affari criminali. Il giudice Falcone lo riteneva trait d'union con alcuni gruppi radicati in Lombardia, per un avviato traffico di droga. In Spagna, c'era già andato nel 1998, per sfuggire al mandato di arresto per l'omicidio dell'89. Nel marzo di quell'anno, fu ammanettato a Barcellona, poi l'estradizione in Italia e il trasferimento a Rebibbia. La storia di questo mafioso è piena di colpi di scena: il 26 giugno del 2002, riuscì ad evadere mentre in carcere si girava un film con Vittoria Belvedere; confuso fra i parenti di alcuni detenuti fece perdere le sue tracce. Solo un colpo di fortuna? O forse qualcuno, magari una talpa in divisa, l'aiutò? Da allora si erano perse le tracce di Gioacchino Gammino. Fino al giorno in cui è riapparso su Google Maps.

A "El Huerto de Manu", gli investigatori coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo sono arrivati con un'indagine vecchio stampo, ma questa volta le intercettazioni non sono bastate. Gammino non aveva più alcun contatto con la Sicilia. Ma un altro indizio sul profilo Facebook del ristorante portava alla sua terra: "Cena siciliana" era il pezzo forte del menù. Illustrato come se fosse la locandina del film "Il Padrino": questa volta, però, la mano del burattinaio teneva forchetta e cucchiaio, mentre i fili del gioco grande erano gli spaghetti. Solo folklore e nostalgia di un vecchio mafioso?

Le indagini proseguono, c'è il sospetto che le attività lecite di Gammino siano state il paravento per altri affari loschi. Quelli su Google Maps non si vedono. I social ci restituiscono invece un altro dettaglio del personaggio, padrino vecchio stampo: nel ristorante aveva sistemato anche un quadro con Padre Pio e la mistica Natuzza Evolo. Si vede nella foto pubblicata su Facebook, che non è solo il racconto dell'ennesimo boss in vena di religiosità. È stato piuttosto un altro straordinario indizio per gli investigatori guidati da Maurizio Vallone: il giorno dell'evasione da Rebibbia, l'allora sostituto procuratore Luca Tescaroli aveva trovato nella cella una busta della Fondazione dedicata a Natuzza Evolo. Gammino era proprio un devoto della mistica. La sua mania di apparire gli è stata fatale.