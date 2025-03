Grattacielo a Bangkok crolla durante il terremoto, l'edificio era in costruzione

Bangkok - Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito il Sud est asiatico. Il sisma con epicentro a 16 chilometri a nord-ovest di Saigang, in Myanmar stato registrato alle 12:50 ora locale (le 7:20 in Italia) con una profondità di 17 chilometri. Lo rileva l'istituto geosismico statunitense, Usgs. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia, dove è crollato un palazzo in costruzione. Nei video postati sui social il momento del crollo del grattacielo e la fuga degli operai.