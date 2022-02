Guerra Ucraina, si salvi chi può: nuovi VIDEO dal fronte

Kiev - Code di auto alle stazioni di rifornimento di carburante, file di correntisti agli sportelli delle banche e di clienti alle casse dei supermercati per fare rifornimento: chi in vista di una fuga dall’Ucraina invasa dalla Russia; chi per resistere nel proprio Paese, combattendo o rifugiandosi in bunker e stazioni sotterranee, sperando che Putin non voglia conquistare e radere tutto al suolo. Li vediamo in alcuni filmati condivisi online in queste ore.

Nessuno sa bene cos’ha in mente il leader del Cremlino, che sfida a viso aperto la forza militare della Nato infischiandosene di sanzioni economiche che - nell’era della globalizzazione - sa bene che si ripercuoteranno come un boomerang su economie e finanze occidentali. Fino a che punto potrà spingersi, prima di scatenare la III Guerra mondiale? In questo momento, se lo chiede tutto il pianeta. Il coinvolgimento dell’Italia, e in particolare delle basi militari siciliane, resta ancora marginale ma la crisi evolve di ora in ora.