Bangkok - Un gruppo di turisti si rilassa in un piscina sul tetto di un grattacielo di Bangkok, poi la scossa di terremoto e la fuga. In queste immagini il momento in cui il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanamar è stato avvertito con forza anche nella capitale della Thailandia. ​ ​

Il bilancio dei morti rischia di essere molto pesante: si temono 10 mila vittime