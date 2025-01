Il fulmine colpisce in pieno la coda dell'aereo in pista a San Paolo: VIDEO

San Paolo - Le telecamere di sorveglianza puntate sulla pista dell’aeroporto di San Paolo, in Brasile, hanno ripreso il momento in cui un fulmine si è abbattuto più volte sulla coda di un aeromobile fermo in pista. L’aereo colpito è della compagnia britannica British Airways. Lo staff dello scalo ha subito condotto un’ispezione sull’aeromobile, che ha ripreso a viaggiare con 6 ore di ritardo sulla tabella di marcia.