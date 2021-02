Il nuovo mazzo di carte che rispetta la parità di genere FOTO

Amsterdam - In vendita online, e acquistabile anche in Italia, il mazzo di carte francesi “neutro” sul piano del genere sessuale. La trovata è di una 23enne olandese, Indy Mellink (nella foto), che ha sostituito le figure del re, della regina e del jack con i simboli dell’oro, dell’argento e del bronzo. “Perché al re è attribuito un punteggio più alto rispetto alla regina?” si è chiesta la ragazza, laureata in psicologia forense: “E’ una sottile disuguaglianza che influenza le persone nella loro vita quotidiana perché è solo un altro modo di dire ehi, sei meno importante, anche i piccoli particolari come questo giocano un ruolo importante nelle gerarchie” dice ai media locali. Il valore dei metalli, invece, è ufficialmente riconosciuto. Già che c’era, per non far torto a nessuno, ha sostituito pure l’altra figura, quella del jack. Solo nell’ultimo mese, Indy ha spedito più di 1.500 di questi mazzi di genere neutro - più “olimpici” e meno “maschilisti” - in Belgio, Germania, Francia e Stati Uniti, incassando bei soldini. Non sul tavolo verde, ma sulla piattaforma di e-commerce, diventando una piccola imprenditrice di successo.