Il treno a levitazione magnetica che va a 200 km/h senza pilota. VIDEO

Cina - Il produttore cinese Crrc Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. ha riferito di avere completato i test per la sua prossima generazione di treni commerciali a levitazione magnetica. Il convoglio, con una velocità progettata di 200 km orari, ha raggiunto molteplici progressi tecnologici quali la guida autonoma e l'alimentazione senza contatto, ha spiegato Zhang Wenyue, vice direttore dell'istituto di ricerca per la levitazione magnetica di Crrc Zhuzhou Locomotive. Zhang Wenyue ha aggiunto che e' prevista la sua applicazione a linee interurbane e urbane dai 50 km ai 200 km. Dotato di guida autonoma e comunicazione a onde millimetriche 5G, il treno è gestito da un sistema di controllo a terra. Vengono raccolti dati in tempo reale per la risoluzione dei problemi al fine di garantirne la sicurezza.