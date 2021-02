Impeachment, Trump assolto

Washington - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato assolto dal Senato nel secondo processo di impeachment nei suoi confronti, quello scattato dopo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. Il voto, che non era mai stato davvero in discussione, è arrivato al termine di una giornata tesissima, che poche ore fa aveva visto approvare la richiesta dei democratici di ascoltare testimoni, che avrebbe portato a far slittare il voto di parecchi giorni. Trump è accusato di aver istigato l'assalto al Campidoglio di Washington.