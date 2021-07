In 600 contro uno, il linciaggio dell’italiano Giorgio Scanu VIDEO

Tegucigalpa - Giustizia sommaria in un villaggio vicin o la capitale delle Honduras, Los Mangos de Yusguare, dove una folla inferocita di circa 600 persone, armate di bastoni, machete e pietre ha fatto irruzione nell’abitazione di Giorgio Scanu - un sardo 66enne originario di Donigala Fenughedu, frazione di Oristano, residente nel paese centramericano – accusandolo di aver ucciso un vicino di casa di 74 anni, honduregno, per un piccolo furto.

Il presunto omicidio di Scanu sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del posto, e questo avrebbe scatenato la follia omicida della popolazione. Alcuni video e foto raccapriccianti circolanti in Rete in queste ore, che vi risparmiamo, filmano la spedizione punitiva e la brutale esecuzione dell’uomo, con i selvaggi che si accaniscono sul suo corpo inerme. «I cittadini non hanno rispettato il richiamo all’ordine» la giustificazione delle forze dell’ordine locali. Secondo alcuni residenti intervistati dalle agenzie Scanu e il vicino avevano "screzi continui, per futili motivi, e l'italiano era un violento". Loro, invece, no.