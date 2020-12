In Germania hanno rubato questa statua qui: era "monumento culturale"

Kempten(Germania) – Il fallo di legno alto due metri eretto anni fa da ignoti sulla montagna di Grunten, in Baviera - e diventato in un batter d’occhio un “monumento” ad uso selfie da condividere sui social – da stamattina non c’è più: è improvvisamente scomparso nel nulla. I media locali comunicano che, nella notte, un gruppo sconosciuti ha segato alla base e s’è portato via la scultura, pesante ben due quintali e classificata perfino da Google Maps come "monumento di interesse culturale". La polizia sta indagando alla ricerca dei ladri.