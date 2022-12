Incidente stradale in Egitto, muore prof Università di Palermo

Palermo - Lutto all’Università di Palermo per la prematura scomparsa del professore Giuseppe Provenzano, morto in un tragico incidente stradale avvenuto in Egitto. La conferma arriva dall’Università degli Studi di Palermo che esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa dello stimato professore Giuseppe Provenzano, Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare AGR/08 Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali.

Era originario di Partinico, in provincia di Palermo. Laureato in Ingegneria, Giuseppe Provenzano aveva 58 anni ed era originario di Partinico, era docente universitario alla Facoltà di Agraria dell’Università di Palermo. Nel 1989 presso l’Università degli Studi di Palermo, dopo avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in Idronomia, è entrato a far parte dei ruoli accademici a partire dal 1995. Ha fatto parte del Collegio dei Docenti dei dottorati di ricerca del Dipartimento SAAF-Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali ed è stato incluso tra gli esperti dell’Unione Europea per la valutazione di progetti di ricerca.

Provenzano ha fatto parte per molti anni della commissione CORI dell’Ateneo palermitano.