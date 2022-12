Indonesia, va in carcere chi fa sesso fuori dal matrimonio

Giacarta - Il parlamento indonesiano ha intenzione di approvare una legge che vieti il sesso fuori dal matrimonio. Pena? Fino a un anno di prigione. La Bbc scrive che secondo Bambang Wuyanto, uno dei politici che ha elaborato la bozza del provvedimento, la normativa potrebbe entrare in vigore già la prossima settimana. Se così dovesse essere, si applicherà non solo ai cittadini indonesiani, ma anche a tutti i turisti stranieri. In caso di persone sposate, legittimati a denunciare sono rispettivamente il marito o la moglie che ha subito il tradimento.

Inoltre, la legge consentirebbe la denuncia da parte dei genitori di persone non sposate qualora dovessero scoprire che hanno avuto rapporti sessuali non consentiti. Di conseguenza, coinvolta dal divieto sarebbe anche la convivenza in assenza di matrimonio, in caso di violazione la pena prevista è di sei mesi di reclusione. Reuters riporta che diverse società hanno manifestato la propria preoccupazione riguardo al danno di immagine che una simile legge potrebbe arrecare all’intero Paese.

L’Indonesia è infatti il più grande Stato insulare del pianeta, dettaglio che la rende una delle mete più gettonate per le vacanze (di lusso). Una precedente modifica della normativa in tal senso era stata già presentata nel 2019, ma non aveva avuto seguito grazie all’ondata di proteste che avevano incendiato tutta la nazione. Le più violente si erano tenute nella capitale, Jakarta, inducendo le forze dell’ordine a intervenire con gas lacrimogeno e idranti. In generale, restrizioni alla libertà sessuale sono già in vigore nelle zone dell’Indonesia a maggioranza musulmana.

Nella provincia di Aceh le persone vengono punite anche se bevono alcol e semplicemente escono con persone del sesso opposto. La Bbc riporta di un caso del 2021, in cui una coppia gay, dopo essere stata denunciata dai vicini di casa, è stata punita subendo 77 frustate. Stesso destino, solo che questa volta le frustate sono state 20, per un uomo e una donna considerati troppo vicini l’uno all’altra.