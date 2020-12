Intanto a Wuhan dov’è iniziato tutto, se la spassano in feste e locali FOTO

Brindano a Wuhan, senza mascherine e alla faccia nostra. Epidemia alle spalle e tutto come prima, là il Coronavirus è già un brutto ricordo. A un anno dallo scoppio del contagio, e a 7 mesi dalla revoca del lockdown, la vita notturna è tornata a regime: musica, balli e bevute in strada e nei locali zeppi di gente abbracciata, senza termoscanner e gel all’entrata. Via ogni limite: è dal 10 maggio che non si registra una sola infezione nella città cinese, che conta ben 11 milioni di abitanti ed è stata tagliata via dal resto del mondo per mesi. Pubblichiamo alcune foto scattate dalle agenzie internazionali in questi giorni: ecco come potremo tornare ad essere anche noi, se faremo i bravi come loro.