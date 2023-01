Jack Nicholson, voci di demenza senile. Isolato da un anno nella sua casa

Los Angeles - Jack Nicholson si è chiuso in casa sua, allontanandosi dal mondo e dagli amici di sempre che ora temono che l’attore - tre volte premio Oscar - possa morire da solo. Lo ha confidato uno di loro a «RadarOnline», facendo notare che è da più di un anno che l’85enne divo di «Shining» non si vede in pubblico. L’ultima volta in cui Nicholson è stato fotografato in mezzo alla gente è stato nell’ottobre 2021 quando ha accompagnato il figlio Ray, nato 30 anni fa dalla relazione con Rebecca Broussard, a una partita di basket.

La comunità di Mullholland Drive a Los Angeles ha fatto sapere: «Jack non esce più». Fisicamente sta bene, ma «il suo cervello è andato», ha detto una fonte elencando tra le preoccupazioni quelle di una possibile demenza senile (che in passato, nel 2021, era stata smentita). L’ultimo film in cui Nicholson ha avuto una parte risale al 2011: la commedia romantica «Come lo sai» («How Do You Know») con Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Nel 2013 l’attore aveva smesso di accettare copioni: «Problemi di memoria. Non ricorda più le sue battute». Sebbene abbia avuto una sola moglie, l’attrice Sandra Knight (1961-1966, una figlia, Jennifer) conosciuta sul set di «La Vergine di Cera», Nicholson ha avuto molte relazioni tra cui le più note sono quella con la cantante del gruppo Mamas and Papas Michelle Phillips e quella durata diciassette anni con l’attrice Angelica Huston, terminata a causa della gravidanza della Broussard, altra sua nota compagna, dalla quale ha avuto due figli: oltre a Ray, Lorraine nata nel 1990. L’ultima compagna ufficiale è stata l’attrice Lara Flynn Boyle, ma la relazione è finita nel 2001.

L’attore passerebbe ora il tempo chiuso nella sua villa di Beverly Hills: 300 metri quadri sulle colline di Hollywood, acquistata dall’amico Marlon Brando per 5 milioni di dollari. Il timore degli amici è che «lo spirito del luogo» stia influenzando l’involuzione sociale di una star dalla vita sociale un tempo molto movimentata: anche Brando, che è morto nel 2004, passò isolato gli ultimi anni dalla sua vita: «Gli amici di Jack fanno paragoni. Ray e Lorraine lo vanno a trovare, ma sono rimasti il suo unico contatto col mondo».