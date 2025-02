Karim Aga Khan, morto a Lisbona uno degli uomini più ricchi al mondo e creatore della Costa Smeralda

Lisbona - È morto il principe Karim Aga Khan, l'imprenditore che il 14 marzo del 1962 fondò il Consorzio Costa Smeralda portando al centro del mondo un angolo di Sardegna. «Non abbiamo parole. Solo una: grazie», è il commento ufficiale del Consorzio. L'annuncio ufficiale della scomparsa arriva dall'Aga Khan Development Network. «Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49° Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto, è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all'età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia». A breve è previsto l'annuncio del suo successore. «I leader e lo staff dell'Aga Khan Development Network porgono le nostre condoglianze alla famiglia di Sua Altezza e alla comunità ismailita di tutto il mondo - si legge in una nota -. Mentre onoriamo l'eredità del nostro fondatore, il principe Karim Aga Khan, continuiamo a lavorare con i nostri partner per migliorare la qualità della vita degli individui e delle comunità in tutto il mondo, come lui desiderava, indipendentemente dalle loro appartenenze religiose o origini».

Noto per i suoi trionfi nelle corse di cavalli e la sua ricchezza, stato il quarantenovesimo imam ereditario o leader spirituale dei 15 milioni di musulmani ismailiti del mondo, il suo nome è diventato anche sinonimo di successo come proprietario di cavalli da corsa, con il purosangue Shergar tra i suoi più famosi. Il multimilionario, forse miliardario, ha anche goduto di uno stile di vita sontuoso, caratterizzato da jet privati, un superyacht da 200 milioni di dollari e un'isola privata alle Bahamas. Le stime della sua ricchezza variavano da 800 milioni a 13 miliardi di dollari, con i suoi soldi provenienti dall'eredità della sua famiglia, dalla sua attività di allevamento di cavalli e dai suoi investimenti personali nel turismo e nel settore immobiliare. Il jet setter internazionale, che aveva la cittadinanza britannica, francese, svizzera e portoghese, ha anche versato milioni per aiutare le persone nelle parti più povere del mondo. "Se viaggi il mondo in via di sviluppo, vedi che la povertà è il motore della tragica disperazione, e c'è la possibilità che qualsiasi mezzo venga preso per uscirne", ha detto al New York Times in una rara intervista nel 2007. Aiutando i poveri attraverso il business, ha detto al giornale, "stiamo sviluppando una protezione contro l'estremismo". Il principe Shah Karim Al Husseini è nato il 13 dicembre 1936 a Ginevra e ha trascorso la sua prima infanzia a Nairobi, in Kenya.

In seguito è tornato in Svizzera, frequentando l'esclusiva Le Rosey School prima di andare negli Stati Uniti per studiare storia islamica ad Harvard. Quando suo nonno Sir Sultan Mahomed Shah Aga Khan morì nel 1957, divenne l'imam dei musulmani ismailiti, una branca dell'Islam sciita, all'età di 20 anni. Suo nonno scelse Karim come suo successore rispetto al suo figlio fiammeggiante - il padre di Karim, il principe Aly Khan - che un tempo era sposato con l'attrice di Hollywood Rita Hayworth. Come Aga Khan - derivato da parole turche e persiane che significano capo comandante - ha Gli ismailiti credevano che fosse un discendente diretto del profeta Maometto attraverso il cugino e genero del profeta, Ali, il primo Imam, e sua moglie Fatima, la figlia del profeta. Era il quarto detentore del titolo che era stato originariamente concesso nel 1830 dall'imperatore di Persia al trisavolo di Karim quando quest'ultimo sposò la figlia dell'imperatore. Il ruolo includeva la guida divina per la comunità ismailita, i cui membri vivono in Asia centrale, Medio Oriente, Asia meridionale, Africa subsahariana, Europa e Nord America. Dopo la morte del padre nel maggio 1960, l'Aga Khan inizialmente rifletté se continuare la lunga tradizione di corse e allevamento di purosangue della sua famiglia. Ma dopo aver vinto il campionato francese dei proprietari nella sua prima stagione ne fu conquistato. "Ho imparato ad amarlo", ha detto in un'intervista del 2013 a Vanity Fair.

"È così emozionante, una sfida continua. Ogni volta che ti siedi e ti riproduci, stai giocando una partita a scacchi con la natura". Le sue scuderie e i suoi cavalieri, che indossavano la sua livrea di seta verde smeraldo, hanno ottenuto grandi successi con cavalli come Sea the Stars, che ha vinto l'Epsom Derby e le 2.000 ghinee; e Sinndar, che ha vinto anche l'Epsom Derby, l'Irish Derby e il Prix de l'Arc de Triomphe nello stesso anno, il 2000. Ma forse il suo cavallo più famoso è stato Shergar, che ha vinto l'Epsom Derby, l'Irish Derby e il King George, prima di essere rapito nel febbraio 1983 dall'allevamento di cavalli irlandese di Ballymany. È stata fatta una richiesta di riscatto, con la mafia, l'ex leader libico Muammar Gheddafi e l'IRA tutti indicati come sospettati. Non è stato pagato alcun denaro e non è mai stata trovata traccia del cavallo. L'Aga Khan ha fondato l'Aga Khan Development Network nel 1967. Il gruppo di agenzie di sviluppo internazionale impiega 80.000 persone che aiutano a costruire scuole e ospedali e forniscono elettricità a milioni di persone nelle zone più povere dell'Africa e dell'Asia. Ha mescolato il suo lavoro di sviluppo con attività commerciali private, possedendo ad esempio in Uganda una società farmaceutica, una banca e una fabbrica di reti da pesca. "Poche persone colmano così tanti divari - tra lo spirituale e il materiale; Oriente e Occidente; musulmani e cristiani - con la stessa grazia che fa lui", ha scritto Vanity Fair nel suo articolo del 2013.

Si è sposato due volte, la prima nel 1969 con l'ex modella britannica Sarah Croker Poole, con la quale ha avuto una figlia e due figli. La coppia ha divorziato nel 1995. Nel 1998 ha sposato la tedesca Gabriele zu Leiningen, con la quale ha avuto un figlio. La coppia ha divorziato nel 2014.