Kiev, carro armato russo schiaccia auto in fuga: immagini forti VIDEO

Kiev - Orrore in Ucraina, dove la follia della guerra sta mostrando il suo volto più crudo, accanendosi contro civili inermi: un’automobile, guidata da una anziana in fuga dalla capitale, viene travolta a sangue freddo sulla strada da un tank russo. La scena è di una crudeltà inverosimile e insensata.

Dal poco che si riesce ad apprendere, la donna al volante - estratta dagli abitanti dalle lamiere dell’abitacolo - sarebbe ancora miracolosamente viva, probabilmente in fin di vita da qualche parte della città. La resistenza non è apparsa strenua: Putin ha conquistato il paese in due giorni. Nel terzo video un caccia russo bombarda un condominio alla periferia di Kiev, con dei bambini: negli appartamenti, il terrore puro.