L'amante di Putin al sicuro in uno chalet in Svizzera

Svizzera - Secondo il New York Post e la sua sezione di gossip Page Six, Alina Kabaeva, la donna che è ritenuta l'amante di Vladimir Putin ha già lasciato la Russia rifugiandosi in Svizzera insieme ai suoi quattro figli in uno chalet molto sicuro e protetto da un cordone di sicurezza che lo rende pressoché impenetrabile.

Alina Kabaeva, ora 38 anni, è una ginnasta olimpica vincitrice anche di un oro, ha avuto quattro figli dal leader russo, che di anni ne ha 69. Una storia che però i due non hanno mai confermato. Con Alina in Svizzera ci sarebbero le due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano nel febbraio 2015 e altri due bambini più piccoli, anche loro figli di Putin.

Putin ha altre due figlie, Maria, di 36 anni, e Katerina, di 35 anni, nate dal suo matrimonio con l'ex assistente di volo Lyudmila Shkrebneva con la quale è stata sposata per trenta anni fino al divorzio nel 2013. Maria è nata a Leningrado nel 1985, mentre Katerina è nata in Germania nel 1986 quando Putin era un agente KGB nell’allora DDR.

Alina Kabaeva è una delle ginnaste più decorate nella storia della ginnastica ritmica, con due medaglie olimpiche, 14 medaglie mondiali e 21 medaglie europee. È stata soprannominata "la donna più flessibile della Russia" e una volta ha posato nuda, avvolta in una pelliccia di animale, per una rivista maschile. Nel 2008, il quotidiano russo Moskovsky Korrespondent pubblicò una storia in cui si riferiva che Putin aveva divorziato dalla moglie e che avrebbe dovuto sposare Kabaeva. Una storia smentita dal Cremlino con il giornale che poi è stato chiuso, spiega ancora Page Six.