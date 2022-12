Argentina-Francia 7-5. L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella storia. Argentina mondiale, Messi come Maradona. Francia battuta ai rigori.

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Dopo i successi del 1978 e del 1986, l’Albiceleste torna a trionfare: nella finale giocata al Lusail Stadium di Al Daayen, la squadra guidata da Lionel Scaloni ha sconfitto la Francia campione uscente per 7-5 dopo i calci di rigore. I sudamericani si erano portati sul 2-0 grazie ai gol di Messi su rigore al 23’ e Di Maria al 36’, poi la rimonta firmata in 97 secondi da Mbappé, che accorcia dal dischetto all’80’ e sigla il 2-2 all’81’. Ai supplementari l’Argentina rimette la testa avanti, con Messi ancora a segno al minuto 109, ma al 118’ Mbappé completa la sua personale tripletta battendo di nuovo Martinez dagli undici metri per il 3-3. Si va ai rigori: Coman si fa parare il tiro dall’estremo difensore della Selección, Tchouameni calcia a lato, poi Montiel non sbaglia e per l’Argentina arriva la Coppa del Mondo 2022.

Una finale epica dalla trama incredibile che vale la terza stella. L'Argentina torna sul tetto del mondo 36 anni dopo l'ultima volta, quando nel 1986, in Messico, alzò al cielo il secondo titolo mondiale grazie a Diego Armando Maradona. Stavolta c'è Messi nella storia, finalmente eroe dell'Albiceleste dopo una carriera Nazionale in salita, in cui sembrava mancare d'incisività, tanto da essere costretto ad annunciare l'addio alla Seleccion nel 2016, per poi tornare sui suoi passi e andare a conquistare, con pazienza, la sua prima Copa America nel 2021. Una successo che ha aperto le porte ad un nuovo destino: quello dei vincenti, sigillato con ogni record in questo Mondiale. Il destino dei più grandi, comune solo a chi può prendere il proprio Paese per mano e portarlo alla vittoria. Da oggi c'è anche questo nella carriera di Leo Messi.